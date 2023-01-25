Путин не общался с Зеленским уже несколько лет – Песков

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин не общался с президентом Украины Владимиром Зеленским уже несколько лет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Журналисты спросили представителя Кремля, является ли достоверной информация о том, что контакты между политиками отсутствуют уже на протяжении нескольких лет.

"Верно", – ответил пресс секретарь.

Он уточнил, что в последний раз Путин с Зеленским виделись в 2019 году на саммите "нормадского формата" в Париже. Там российский лидер проводил двусторонние встречи и побеседовал с Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и занимавшей на тот момент пост канцлера Германии Ангелой Меркель.

Впоследствии контакты между лидерами государств свелись к телефонным звонкам в феврале и июле 2020 года. После этого никакой информации об общении Путина с Зеленским не было.

Ранее Зеленский выразил сомнения в том, что Путин жив. Он заявил, что не видит смысла в мирных переговорах, когда не понимает, кто стоит за решениями российской власти и заявил, что президент России появляется на хромакее.

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