Зеленский заявил о своих сомнениях в том, что Путин жив

Фото: ТАСС/PA/JIM LO SCALZO

Украинский лидер Владимир Зеленский засомневался в том, что Владимир Путин жив. По его словам, он не видит смысла в мирных переговорах, когда не понимает, кто стоит за решениями российской власти. Об этом пишет информационное агентство Regnum.

"Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется – телевизионщики поймут – на хромакее, где-то он появляется, я не совсем понимаю, что это он и есть", – высказался он на форуме в Давосе.

Зеленский также заявил, что не может быть полностью уверен в том, что президент России принимает решения самостоятельно.

"Я просто не совсем понимаю, с кем мы имеем дело. Мирные переговоры? С кем?" – сказал он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление Киева о готовности к мирным переговорам, отметив, что принятые на Украине законы, напротив, говорят об исключении такой возможности.

В ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



На Украине не должно быть угрожающей России военной инфраструктуры – Лавров

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!