Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что ликвидация режима президента Украины Владимира Зеленского является одной из обязательных задач, которые необходимо выполнить в рамках спецоперации.

"Я абсолютно убежден, что задачи президента (Владимира Путина. – Прим. ред.) без ликвидации режима Зеленского не будут выполнены", – сказал он.

Парламентарий обратил внимание на то, что украинские власти выступают за независимость страны, однако отстаивают ценности Запада.

Ранее обозреватель издания Global Times Карлос Мартинес критически охарактеризовал антироссийскую политику коллективного Запада и Украины. Он подчеркнул, что президент США Джо Байден фактически вступил в сговор с официальным Киевом против Москвы, направив в страну тяжелое вооружение и пообещав поддержку для принятия Украины в НАТО.

В ночь на 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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