Фото: ТАСС/AP/Andrew Harnik

Обозреватель издания Global Times Карлос Мартинес критически охарактеризовал антироссийскую политику коллективного Запада и Украины.

"Так называемое обособление Европы от <...> России равносильно экономическому самоубийству", – заявил журналист.

Мартинес подчеркнул, что президент США Джо Байден фактически вступил в сговор с официальным Киевом против Москвы, направив в страну тяжелое вооружение и пообещав поддержку для принятия Украины в НАТО.

Также обозреватель указал на негативный эффект экономических санкций против России, которые, по его мнению, влекут за собой кризис стоимости жизни. В частности, отмечается рост цен на энергоресурсы и всплеск инфляции. Кроме того, европейская промышленность лишилась конкурентных преимуществ в виде российского газа.

Ранее сообщалось, что "Системный оператор", диспетчер энергосистемы в РФ, хочет возобновить поставки электроэнергии в Европу. Подобная перспектива может рассматриваться на период 2023–2028 годов.

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