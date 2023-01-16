Доходы бюджета РФ от нефтегазовой отрасли в 2022 году выросли на 28%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В 2022 году доходы федерального бюджета от нефтегазовой отрасли увеличились на 28%. Об этом заявил зампред правительства РФ Александр Новак на совещании Михаила Мишустина с вице-премьерами.

"Хотел бы отметить, что доходы бюджета от нефтегазовой отрасли выросли по прошлому году на 28%, или на 2,5 триллиона рублей", – сказал он.

По словам вице-премьера, по итогам прошлого года объемы нефтедобычи в России выросли на 2%, до 535 миллионов тонн. При этом объем экспорта сырья вырос на 7%, несмотря на санкции и другие недружественные шаги Запада. Новак отметил, что топливно-энергетический комплекс РФ продемонстрировал стабильную работу и устойчивость к внешним вызовам.

"Топливно-энергетический комплекс в прошедшем году, несмотря на все трудности, продемонстрировал <...> способность обеспечить энергобезопасность нашей страны и реализацию экспортного потенциала, в том числе для формирования значительной части бюджета РФ", – заключил он.

Ранее СМИ сообщили, что первое место по объему добываемой нефти в РФ в 2022 году заняла компания "Роснефть" (178,5 миллиона тонн), второе – "Лукойл" (81 миллион тонн). На третьем месте оказалась компания "Сургутнефтьгаз".

Россия увеличила добычу нефти по итогам 2022 года – СМИ

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