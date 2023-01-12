Стоимость нефти Brent превысила 84 доллара за баррель

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Стоимость нефти Brent с поставкой в марте 2023 года превысила 84 доллара за баррель первые c 3 января, свидетельствуют данные на Лондонской биржи ICE.

К 16:31 по московскому времени стоимость Brent выросла на 1,96%, до 84,29 доллара за баррель.

Согласно данным, в 16:37 по московскому времени нефть указанной марки зафиксировалась на отметке 84,3 доллара за баррель. Кроме того, стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в феврале 2023 года выросла на 2,02%, до 78,97 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что стоимость нефти Brent с поставкой в феврале 2023 года упала ниже 81 доллара за баррель с 11 января. Цена нефти опустилась до 80,86 доллара. Показатель упал на 3,4%.

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