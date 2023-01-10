Эксперт прокомментировал сведения о продаже нефти Urals по сниженной стоимости

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Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал информацию о том, что российская нефть продается в половину мировых цен и намного дешевле зафиксировано странами G7 потолка. Его слова передает радиостанция "Комсомольская правда".

Он отметил, что приведенные Bloomberg сведения о продаже нефти марки Urals в порту Приморск за 37,8 доллара за баррель, притом что стоимость мирового эталона Brent в тот же день составила 78,57 доллара за баррель, не являются корректными.

По словам Фролова, это связано с тем, что речь в публикации идет только про одну партию из одного порта. Он также подчеркнул, что нефть данной марки торгуется дешевле из-за двух факторов.

"В настоящее время рынок находится в низком сезоне. Сезон высокого спроса начнется весной. Кроме того, РФ нужно перестраивать логистику, связанную с поставками Urals", – отметил эксперт.

Также Фролов добавил, что низкая цена на Urals не является трендом, у России нет необходимости продавать нефтепродукты по сниженной стоимости.

Ранее стало известно, что страны G7 планируют установить разные предельные цены на российские нефтепродукты. По информации представителя международного клуба, это может произойти в феврале 2023 года. Тогда будет установлено два предельных уровня: для нефтепродуктов, торгуемых с премией к сырой нефти, и тех, что продаются со скидкой.



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