Мировые рынки опасаются снижения Россией добычи нефти – СМИ

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Мировые рынки испытывают нервозность из-за подготовки Россией ответа на потолок цен на нефть, введенный странами Запада. Об этом пишет французская газета Les Echos.

"Рынки, на которых уже фиксируется высокая волатильность, опасаются даже незначительного снижения добычи российской нефти", – указано в публикации.

В издании отмечают, что цены на нефть снизились до минимальных уровней за год за последние две недели. Однако, из-за увеличения спроса в Китае, снижающего антиковидные меры, и страхов уменьшения мирового предложения, цены на нефть уже перешли к росту, заявляют в газете.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее сообщил, что Россия принципиально не будет поставлять нефть по ценам Запада. По его словам, Москва будет искать выходы на новые рынки вне зависимости от издержек.

Президент России Владимир Путин заявил, что подпишет указ об ответных мерах на потолок цен на нефть в начале этой недели. По словам главы государства, это будут предупредительные меры.

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