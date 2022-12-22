Володин назвал введение лимита цен на нефть и газ закатом Европы

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За введение лимита цен на газ и нефть будет платить обычное население, наступил закат Европы. Таким мнением поделился спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

По словам парламентария, жители Европы наказали сами себя, организовав потолок цен. Теперь же все энергоресурсы европейских государств будут приобретаться по более высоким ценам, считает Володин.

В качестве примера он заявил, что США предоставляют сырье в страны Европы в четыре раза дороже, чем сами потребляют.

Володин подчеркнул, что из-за подобного политического направления лидеров государств Евросоюза будут страдать обычные граждане.

Страны ЕС введут потолок цен на газ с 15 февраля следующего года. Ограничение установят на уровне 180 евро за мегаватт-час. Однако в Совете Европы подчеркнули, что подобная мера носит временный характер.

Помимо этого, при появлении дефицита на ресурсы ценовой потолок может быть отменен.

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