Новак заявил, что введение потолка цен на газ РФ приведет к его дефициту в Европе

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Введение Евросоюзом потолка цен на российский газ приведет лишь к его дефициту в регионе. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Он назвал такое решение политическим, а не экономическим. Новак отметил, что в Европе "наступают на одни и те же грабли".

"Об этом, кстати, говорил на "Российской энергетической неделе" президент (России Владимир Путин. – Прим. ред.), приводя цитату Милтона Фридмана – лауреата Нобелевской премии – о том, что если вы хотите создать дефицит помидоров, то введите ограничение цен", – приводит слова вице-премьера ТАСС.

Новак также отметил, что введение ограничений приведет к перенаправлению газа из Европы на другие рынки.

В то же время вице-премьер указал на присутствие неопределенности в этом вопросе. Он также рассказал, что Москва пока не определилась с реакцией на это решение, так как сейчас нет в полном объеме нужных юридических документов.

Ранее сообщалось, что Евросоюз введет потолок цен на газ с 15 февраля 2023 года. Ограничение будет установлено на уровне 180 евро за мегаватт-час. При этом в Совете ЕС уточнили, что эта мера является временной.

Там допустили отмены потолка в случае возникновения на рынке дефицита.



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