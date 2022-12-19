Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Евросоюз введет потолок цен на газ с 15 февраля следующего года. Уточняется, что лимит будет установлен на уровне 180 евро за мегаватт-час. Это информацию подтвердил Совет ЕС.

"Механизм коррекции цен на газ может быть задействован с 15 февраля при соблюдении двух условий: если цена на газ продержится в течение трех дней на уровне 180 евро и если разница цен TTF (ЕС) и средней цены на сжиженный природный газ составит более 35 евро", – отмечается в материале.

В Совете Евросоюза заявили, что данная мера является временной. Также отмечается, что ценовой потолок может быть отменен, если на рынке возникнет дефицит.

По мнению посла по особым поручениям МИД России Юрия Сентюрина, ценовой потолок на газ способен привести к деградации рынков. Кроме того, повысится уровень неопределенности.

До этого сообщалось, что Евросоюз обсуждал снижение предлагаемого лимита цены на газ до 188 евро за мегаватт-час. С инициативой выступила Чехия.

В свою очередь, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ряд стран выступили против лимита цен на газ. По словам главы внешнеполитического ведомства, среди голосовавших против – сама Венгрия и Германия.

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