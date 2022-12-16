Евросоюз не будет вводить ограничение цены на газ – СМИ

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Евросоюз не будет вводить ограничение цены на газ из России в ближайшем будущем. Об этом со ссылкой на источник в Брюсселе сообщают РИА Новости.

"По поводу эмбарго на импорт российского газа в том же формате, что и нефтяное эмбарго, которое ЕС ввел в рамках своих мер против России, речи не идет", – заявил собеседник издания.

Он также подчеркнул, что некоторые страны все же обсуждают вопрос о введении ограничений на цену российского газа. При этом собеседник уточнил, что на уровне ЕС подобные переговоры не ведутся, а носят скорее "зондирующий характер".

Ранее сообщалось, что по итогам саммита ЕС по энергетике, стороны не смогли согласовать потолок цен на газ и принцип общих закупок этого топлива. Принятие решения перенесли на 19 декабря.

До этого ЕС окончательно утвердил решение об установлении верхнего предела цен на нефть из России. Ограничение в 60 долларов за баррель коснулись сырой нефти, нефтяных масел и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.



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