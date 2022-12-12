В США оценили результаты работы потолка цен на российскую нефть

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Потолок цен на российскую нефть в настоящее время работает в соответствии с ожиданиями Вашингтона. Об этом заявила глава Минфина США Джанет Йеллен в эфире телеканала CBS.

"Первая цель – ограничить доходы, которые получает Россия. Вторая цель заключается в том, что мы хотим, чтобы российская нефть продолжала поступать на рынок, потому что Москва является значимым поставщиком", – заявила Йеллен.

По ее словам, пока потолок цен на нефть работает нормально.

Ранее глава американской нефтедобывающей компании Chevron Майкл Вирт заявил, что введение потолка цен на российскую нефть не принесет желаемого эффекта. Он выразил мнение, что на глобальном рынке нефти санкционные режимы только создают возможности для тех, кто обходит систему ради получения выгоды.

Решение стран G7, ЕС и Австралии о потолке цен на российскую нефть вступило в силу 5 декабря. На сегодняшний день невозможна перевозка и страхование топлива из РФ по цене выше 60 долларов за баррель.

В сентябре Владимир Путин предупредил, что Россия не будет продавать нефть, уголь и газ странам, которые установят потолок цен на энергоресурсы.

Зампредседателя правительства РФ Александр Новак также заявлял, что Россия не примет потолок цен на нефть. Он подчеркивал, что эта позиция не изменится.



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