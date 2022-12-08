Норвегия ввела потолок цен на российскую нефть

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Правительство Норвегии ввело потолок цен на сырую нефть из России на уровне 60 долларов за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт.

Она отметила, что данный шаг был принят с целью сокращения доходов РФ от продажи сырья.

"Норвегия выступает вместе с Евросоюзом и другими сторонниками в том, что касается санкций в отношении России, чтобы поддерживать давление на правительство страны и его союзников", – заявила Хюитфельдт.

Решение стран G7, ЕС и Австралии о потолке цен на российскую нефть вступило в силу 5 декабря. На сегодняшний день невозможна перевозка и страхование топлива из РФ по цене выше 60 долларов за баррель.



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