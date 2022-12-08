Песков объявил о завершении подготовки ответа РФ на введение потолка цен на нефть

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ответ на введенный Евросоюзом ценовой потолок на нефть почти готов, передает ТАСС.

Комментируя, каким образом этот ответ будет озвучен, Песков сказал: "Соответствующим".



Песков ранее заявлял, что столица представит свою реакцию в документальном виде по итогам подробного анализа этой ситуации.



Решение стран G7, ЕС и Австралии о потолке цен на российскую нефть вступило в силу 5 декабря. На сегодняшний день невозможна перевозка и страхование топлива из РФ по цене выше 60 долларов за баррель.



Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что Россия готовит меры реагирования на введение Западом потолка цен на российскую нефть. Также он отметил, что в данный момент рано давать оценку влиянию данного шага на бюджет государства. По словам Силуанова, введенная мера является примером двойных западных стандартов и повлечет за собой последствия для всего мирового рынка.

Кремль готовит ответ на введение ЕС потолка цен на российскую нефть – Песков

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