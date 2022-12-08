РФ в ближайшее время представит меры реагирования на потолок цен на нефть – Силуанов

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Россия готовит меры реагирования на введение Западом потолка цен на российскую нефть, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. При этом, по его мнению, пока рано оценивать эффект для бюджета от данного шага.

"Пока говорить о влиянии на бюджет преждевременно. Мы сейчас готовим ответные, встречные меры относительно того, как будут наши компании реагировать на введение потолка", – цитирует министра РИА Новости.

Введение потолка цен на нефть он назвал нерыночной мерой, которая будет иметь последствия для мирового рынка. Силуанов подчеркнул, что Запад использует двойные стандарты.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона готовит ответ на введение странами G7, Австралией и Евросоюзом потолка цен на нефть из РФ. Он подчеркнул, что Москва не будет признавать данное ограничение.



Кремль готовит ответ на введение ЕС потолка цен на российскую нефть – Песков

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