Экономист предположил три ответа РФ на введение ценового потолка на нефть

Фото: depositphotos/Ivankmit

Россия может ответить на введение ценового потолка на нефть тремя способами. Об этом в разговоре с "Газетой.ру" сообщил заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

По словам эксперта, в первом случае Россия может формализовать запрет на продажу топлива странам, поддержавшим такое решение, во втором – ограничить поставки странам чувствительного сырья, например ядерного топлива, в третьем – установить собственный потолок цен на материалы.

Кондратьев также отметил, что РФ предстоит принять решение о поставках нефти в Японию и Болгарию.

"Но поставки нефти в Японию из-под ценового потолка были выведены странами G7. Болгария поддержала ценовой потолок как страна ЕС, при этом она выведена из-под санкций ЕС", – объяснил он.

Как отметил экономист, потолок цен на ядерное топливо, который, вероятно, установит Россия, может оказаться выше рыночной стоимости.

5 декабря вступило в силу решение стран G7, ЕС и Австралии о ценовом потолке на российскую нефть в 60 долларов за баррель. Помимо этого, Европа перестала импортировать российскую нефть. При этом несколько стран ЕС в виде исключения продолжат получать российскую трубопроводную нефть.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия уже готовит ответ. В своем обращении он в очередной раз подчеркнул, что РФ не намерена признавать потолок цен.



Евросоюз ввел нефтяные санкции против России

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!