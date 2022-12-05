В ЕК отреагировали на отказ РФ поставлять нефть по ценовому потолку

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Еврокомиссия проанализирует развитие ситуации с поставкой российской нефти после заявления Москвы об отказе экспорта ресурсов по ценовому потолку. Об этом заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер, чьи слова приводит ТАСС.

Он добавил, что не следит каждый день за заявлениями российских властей. Мамер также отказался комментировать слова Москвы об отказе поставлять нефть в страны, которые ввели ограничения.

Решение стран G7, ЕС и Австралии о потолке цен на российскую нефть начало действовать 5 декабря. Теперь запрещено перевозить и страховать топливо РФ по цене выше 60 долларов за баррель и минимум на 5% ниже рыночной стоимости. Вместе с тем Европа официально перестала импортировать нефть морским путем.

До этого вице-премьер РФ Александр Новак назвал это решение нерыночным. По его словам, Россия будет поставлять нефть только тем странам, которые будут соблюдать рыночные условия.



Россия не примет потолок цен на нефть – Новак

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