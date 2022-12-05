Кремль готовит ответ на введение ЕС потолка цен на российскую нефть – Песков

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Российская сторона готовит ответ на введение ЕС эмбарго на поставки российской нефти и введение на Западе потолка цен на нее. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Решения готовятся, но, разумеется, тут очевидным является одно – никаких потолков мы признавать не будем", – цитирует пресс-секретаря президента РФ РИА Новости.

Песков подчеркнул, что подобные действия со стороны государств ЕС представляют собой шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков.

Пресс-секретарь президента РФ также заявил, что введение потолка цен не скажется на проведении СВО. Он считает, что российская экономика обладает потенциалом для обеспечения всех нужд спецоперации на Украине.

Накануне страны Евросоюза окончательно утвердили решение установить верхний предел цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель.

Начиная с 5 декабря решение вступит в силу. Согласно нововведению, ЕС перестает принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а государства G7, Австралия и Евросоюз вводит ограничение цен на ее морские перевозки.

Российская сторона не раз выражала свое несогласие с невыгодной для РФ повесткой. Так, зампредседателя правительства РФ Александр Новак подчеркнул, что позиция Москвы остается неизменной: РФ не примет потолок цен на нефть. Он отметил, что данный инструмент является нерыночным и неэффективным.

ЕС официально опубликовал решение о введении потолка цен на российскую нефть

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