Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Зампредседателя правительства РФ Александр Новак заявил, что Россия не примет потолок цен на нефть. Он подчеркнул, что эта позиция не изменится.

"Хочу подчеркнуть, что наша позиция неизменна, об этом говорил и президент РФ Владимир Путин, и неоднократно правительство говорило о том, что мы считаем – этот инструмент нерыночный, неэффективный, грубо вмешивающийся в рынок, противоречит всем правилам и тому же ВТО", – высказался он.

Кроме того, Новак добавил, что российская сторона готова сократить добычу. РФ будет продавать нефть только тем странам, которые будут соблюдать рыночные условия, резюмировал он.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза окончательно утвердили решение установить верхний предел цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель.

В одобренном документе сказано, что соответствующие ограничения будут распространяться на сырую нефть, нефтяные масла и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород.

Россия не раз высказывала свою позицию на этот счет, которую выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Москва не будет поставлять нефть, нефтепродукты или газ странам, которые введут потолок цен на энергоресурсы.

ЕС официально опубликовал решение о введении потолка цен на российскую нефть

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