ЕС окончательно утвердил ценовой потолок на нефть из РФ в 60 долларов за баррель

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Государства Евросоюза окончательно утвердили решение установить верхний предел цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель. Об этом информирует сайт Официального журнала ЕС.

В одобренном документе сказано, что соответствующие ограничения будут распространяться на сырую нефть, нефтяные масла и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород.

До этого поступила схожая информация, что государства G7 и Австралия пришли к решению об установлении ценового потолка на российскую нефть в 60 долларов за баррель. Уточнялось, что документ вступит в силу 5 декабря или позднее.

Россия не раз высказывала свою позицию на этот счет, которую выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Москва не будет поставлять нефть, нефтепродукты или газ странам, которые введут потолок цен на энергоресурсы.

ЕС официально опубликовал решение о введении потолка цен на российскую нефть

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