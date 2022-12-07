В России рассматривают три варианта ответа на потолок цен на нефть – СМИ

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Власти России обсуждают три варианта ответного механизма на введенный потолок цен на импорт нефти из РФ. Об этом со ссылкой на источник в кабмине сообщает газета "Ведомости".

По информации собеседника издания, в качестве одного из вариантов рассматривается полный запрет на продажу нефти государствам, которые поддержали данное ограничение.

В том числе речь идет о странах, которые приобретают сырье не напрямую, а через посредников. Таким образом, если нефть закупит нейтральная страна, но конечным получателем станет член G7, то поставка будет блокироваться.

Второй вариант, по данным источника, предполагает запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен. Третий – введение индикативной цены, то есть определение максимальной стоимости российской нефти Urals к эталонному сорту Brent.

Другой собеседник издания сообщил, что пока ни один из вышеперечисленных вариантов не был одобрен. Также возможна их комбинация или другие альтернативы.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона готовит ответ на введение странами G7, Австралией и Евросоюзом потолка цен на нефть из РФ. Он подчеркнул, что Москва не будет признавать данное ограничение.



Кремль готовит ответ на введение ЕС потолка цен на российскую нефть – Песков

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