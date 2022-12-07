Песков заявил, что РФ рассматривает варианты ответа на введение потолка цен на нефть

Фото: depositphotos/bashta

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в России рассматривают разные варианты ответа на потолок цен на нефть, который был недавно введен Евросоюзом.

Журналисты спросили у пресс-секретаря главы государства, действительно ли власти РФ подготовили три сценария развития событий.

"Рассматриваются различные варианты. После того как решение будет принято, оно будет обнародовано", – передает РИА Новости его слова.

Ранее стало известно, что власти России обсуждают три варианта ответного механизма на введенный потолок цен на импорт нефти из РФ. В качестве одного из вариантов рассматривается полный запрет на продажу нефти государствам, которые поддержали данное ограничение.

Решение стран G7, ЕС и Австралии о ценовом потолке на российскую нефть начало действовать 5 декабря. Таким образом, запрещается перевозка и страхование топлива из РФ по цене выше 60 долларов за баррель и минимум на 5% ниже рыночной стоимости.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, в Вашингтоне считают, что предельная цена на российскую нефть является достаточной для того, чтобы Москва продолжала экспорт в другие страны.

Евросоюз ввел нефтяные санкции против России

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!