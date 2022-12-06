Публицист заявил, что потолок цен на российскую нефть обернется против Запада

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Публицист Иван Новоселов заявил, что потолок цен на российскую нефть обернется против Запада. Об этом сообщает телеканал "360".

Запад надеется, что введенные ограничения на нефть усилят эффект от санкций против РФ, отметил эксперт.

"Однако не стоит забывать об обратном эффекте. Европейский союз уже страдает от энергетического кризиса как один из крупнейших в мире потребителей энергоресурсов, и усугубление этого кризиса вряд ли принесет ему что-то хорошее", – высказался он.

Новоселов предупредил, что российская сторона потеряет часть доходов от продажи топлива. Он объяснил, что из-за потолка цен вырастет стоимость перевозки нефти и РФ придется делать скидки своим покупателям.

Однако специалист увидел в сегодняшней ситуации и позитивные моменты. По его мнению, у России появился стимул усовершенствовать нефтеперерабатывающую и нефтехимическую промышленность.

Новоселов считает, что РФ может переключить внимание на продажу пластика Китаю. По его мнению, это перспективное направление.

Надежды Евросоюза на то, что потолок цен стабилизирует ситуацию на рынке, не оправдаются, уверен публицист. Кроме того, он заявил, что подобные ограничения приводят лишь к хаосу и росту цен.

Он добавил, что российская сторона может надеяться на частичную поддержку стран ОПЕК+, поскольку не все поддерживают данную инициативу. Однако недавно стало известно, что организация не планирует наращивать производство для возмещения возможного дефицита.

"Прямо сейчас никаких изменений заметно не будет, но большинство прогнозов на следующий год уже говорят о росте цен выше 100 долларов за баррель, и это без учета инфляции", – резюмировал Новоселов.

Решение стран G7, ЕС и Австралии о ценовом потолке на российскую нефть начало действовать 5 декабря. Таким образом, запрещается перевозка и страхование топлива из РФ по цене выше 60 долларов за баррель и минимум на 5% ниже рыночной стоимости.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, в Вашингтоне считают, что предельная цена на российскую нефть является достаточной для того, чтобы Москва продолжала экспорт в другие страны.

В свою очередь, зампред правительства РФ Александр Новак подчеркивал, что Россия не примет потолок цен на нефть и будет продавать топливо только тем странам, которые соблюдают рыночные условия.

Евросоюз ввел нефтяные санкции против России

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