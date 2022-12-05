Эксперт оценил возможность роста цен на нефть РФ после введения потолка цен

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Стоимость нефти долгое время падает, поэтому после введения потолка цен и вступления в силу эмбарго не стоит ожидать высоких цен на уровне 150–200 долларов за баррель. Об этом заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец в эфире радио КП.

По его словам, в настоящее время российская нефть дешевле потолка, а оснований для прекращения поставок нет. Зубец выразил мнение, что Москва продолжит продавать топливо ради дохода, а мир, в том числе Запад, будет его покупать через посредников.

Эксперт также назвал введение этих ограничений декоративной мерой.

"Как бы РФ наказали, но в реальности никто не наказывает. Действительно, потери будут, но они связаны с тем, что мы теряем европейский рынок нефтепродуктов, куда теперь пойдет Индия и не только, с нефтепродуктами, сделанными из российской нефти", – подчеркнул Зубец.

Он пояснил, что из-за небольших потерей у мировых топливных рынков нет оснований для сильного повышения цены.

Евросоюз, страны G7 и Австралия ввели потолок на уровне 60 долларов за баррель на российскую нефть с 5 декабря. Кроме того, запрещается и страхование топлива из РФ по цене более 60 долларов и минимум на 5% ниже рыночной стоимости. Европа также прекратила поставлять топливо морем.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Москва не будет признавать потолков цен. Он также поведал, что Россия готовит ответ на введение ЕС эмбарго на российскую нефть.



Кремль готовит ответ на введение ЕС потолка цен на российскую нефть – Песков

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