В Белом доме оценили реакцию России на введение потолка цен на нефть

Администрация Соединенных Штатов не удивлена реакцией Москвы на введение предельной стоимости на закупку российской нефти, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, в Вашингтоне рассчитывают, что топливо из РФ продолжит поступать на мировые рынки. Она добавила, что установленная G7 предельная цена на уровне 60 долларов за баррель является достаточной для того, чтобы Россия продолжала экспорт в другие страны.

"Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить поток российской нефти на мировой рынок. Мы считаем, что речь идет о беспрецедентном шаге, который в данном случае демонстрирует единство США, а также их союзников и партнеров", – приводит ее слова РИА Новости.

При этом Жан-Пьер заявила, что данный ценовой потолок вскоре может быть скорректирован, чтобы "еще сильнее ограничить" доходы, которые Россия получает от продажи нефти.

5 декабря начало действовать решение стран G7, ЕС и Австралии о ценовом потолке на российскую нефть. Таким образом, запрещается перевозка и страхование топлива из РФ по цене выше 60 долларов за баррель и минимум на 5% ниже рыночной стоимости.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российская сторона готовит ответ на введение потолка цен на топливо из РФ. Он подчеркнул, что подобные действия со стороны Запада представляют шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков.



Кремль готовит ответ на введение ЕС потолка цен на российскую нефть – Песков

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