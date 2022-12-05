У берегов Турции образовалась пробка из танкеров из-за потолка цен на нефть – СМИ

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Пробка из танкеров образовалась у берегов Турции после того, как начало действовать решение G7 о потолке цен на российскую нефть. Об этом со ссылкой на нефтетрейдеров и сервисы, отслеживающие суда, сообщает издание Financial Times.

По информации газеты, как минимум 19 танкеров ожидали перехода через турецкие воды в понедельник, 5 декабря. В публикации отмечается, что эта ситуация является показателем того, что введение потолка цен на нефть из России может привести к подрыву поставок по всему миру.

Также указывается, что с 1 декабря Анкара требует от страховых компаний письмо с подтверждением того, что судну было предоставлено P&I-страхование (Protection and Indemnity Insurance – особая форма организации морского страхования на взаимной основе между судовладельцами).

Один из собеседников газеты в нефтяной сфере сообщил, что российские компании предоставили Турции соответствующие письменные подтверждения, поэтому застрявшие суда, скорее всего, являются танкерами со страховками от западных компаний.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона готовит ответ на введение ЕС эмбарго на поставки нефти и введение потолка цен на топливо. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что подобные действия со стороны государств Евросоюза представляют шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков.



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