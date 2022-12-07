Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригрозила Евросоюзу ответом на любые санкции против России. Она сказала об этом в интервью радио Sputnik.

"Вы прекрасно знаете, что на любые санкции дается соразмерный, исходя из интересов нашей страны, ответ, проработанный в межведомственных форматах, согласованный, выверенный и так далее", – высказалась дипломат.

Как отметила Захарова, Россия уже адаптировалась к жизни в условиях санкций.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза обсудили подготовку девятого пакета антироссийских санкционных мер. В санкционные списки предложили внести 180 новых позиций. Европейские дипломаты подчеркнули, что на одобрение новых ограничительных мер не потребуется много времени.

В свою очередь, в Испании считают, что санкционная политика Евросоюза оказывает понижающий эффект на влияние ЕС на мировой арене.

В материале испанского издания указывалось, что санкционные ограничения ЕС в отношении РФ оказались неэффективными. Это в стране объяснили устойчивостью российской экономики.

Кремль готовит ответ на введение ЕС потолка цен на российскую нефть – Песков

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!