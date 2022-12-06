В новый пакет санкций ЕС включат запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор РФ – СМИ

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В новый пакет санкций Евросоюза против России ЕК предложит внести запрет на новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

"Еврокомиссия должна предложить запрет на новые инвестиции в горнодобывающий сектор России в рамках нового пакета санкций", – говорится в сообщении.

При этом, по данным источников газеты, для некоторых видов продукции горнодобывающей промышленности сделают исключение.

Кроме того, в пакет новых ограничительных мер в отношении РФ войдет запрет на транзакции еще с тремя российскими банками, пишет газета.

В ЕС планируют согласовать новые меры к концу следующей недели.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза обсудили подготовку девятого пакета антироссийских санкций. В санкционные списки предлагается внести 180 новых позиций. Европейские дипломаты подчеркнули, что на одобрение новых ограничительных мер не потребуется много времени.

До этого Совет ЕС принял решение, согласно которому обход санкций приравнивается к преступлению. Там подчеркнули, что подобная мера позволит снизить количество нарушений и обеспечить одинаковую степень применения санкций на всей территории Евросоюза.

При этом в Испании считают, что санкционная политика Евросоюза оказывает понижающий эффект на влияние ЕС на мировой арене.



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