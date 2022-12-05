Политолог считает, что США придумали для РФ новые ярлыки для оправдания санкций

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Политолог Петр Колчин заявил, что США вешают на Россию новые ярлыки, чтобы оправдать введение санкций. Так он прокомментировал новость о том, что американский конгресс ищет альтернативу признания РФ "спонсором терроризма". Об этом сообщает телеканал "360".

"Уже на протяжении года США стараются юридически и политически навесить на Россию определенные штампы, которые будут подкреплять вводимые санкции. Но прошедшие месяцы показали, что признание РФ "спонсором терроризма" практически невозможно", – высказался он.

Колчин обратил внимание на то, что в Европе не поддерживают данную инициативу. Кроме того, по его словам, сама правовая система Штатов противоречит принятию такого решения.

Эксперт добавил, что в настоящее время трудно сказать, к каким альтернативам придут США. Однако, по его мнению, Штаты продолжат навязывать другим странам антироссийскую санкционную политику. Они будут все больше стараться переключить внимание обычных американцев с внутренних проблем в стране на мнимые угрозы извне, резюмировал политолог.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза обсудили подготовку девятого пакета антироссийских санкций. В санкционные списки предлагается внести 180 новых позиций. Европейские дипломаты подчеркнули, что на одобрение новых ограничительных мер не потребуется много времени.

Запад усилил санкционное давление на Россию после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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