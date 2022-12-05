09:56Политика
Страны ЕС обсудили подготовку девятого пакета антироссийских санкций – СМИ
Фото: depositphotos/paulgrecaud
Страны Евросоюза обсудили подготовку девятого пакета антироссийских санкционных мер. Об этом пишет Politico.
В санкционные списки предлагается внести 180 новых позиций. Европейские дипломаты подчеркнули, что на одобрение новых ограничительных мер не потребуется много времени.
Планируется, что санкции затронут следующие сферы:
- технологии;
- финансы;
- медиа.
Ранее Совет ЕС принял решение, согласно которому обход санкций приравнивается к преступлению. Там подчеркнули, что подобная мера позволит снизить количество нарушений и обеспечить одинаковую степень применения санкций на всей территории Евросоюза.
При этом в Испании считают, что санкционная политика Евросоюза оказывает понижающий эффект на влияние ЕС на мировой арене.
В материале испанского издания указывалось, что санкционные ограничения ЕС в отношении РФ оказались неэффективными. Это в стране объяснили устойчивостью российской экономики.
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