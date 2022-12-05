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09:56

Политика

Страны ЕС обсудили подготовку девятого пакета антироссийских санкций – СМИ

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Страны Евросоюза обсудили подготовку девятого пакета антироссийских санкционных мер. Об этом пишет Politico.

В санкционные списки предлагается внести 180 новых позиций. Европейские дипломаты подчеркнули, что на одобрение новых ограничительных мер не потребуется много времени.

Планируется, что санкции затронут следующие сферы:

  • технологии;
  • финансы;
  • медиа.

Ранее Совет ЕС принял решение, согласно которому обход санкций приравнивается к преступлению. Там подчеркнули, что подобная мера позволит снизить количество нарушений и обеспечить одинаковую степень применения санкций на всей территории Евросоюза.

При этом в Испании считают, что санкционная политика Евросоюза оказывает понижающий эффект на влияние ЕС на мировой арене.

В материале испанского издания указывалось, что санкционные ограничения ЕС в отношении РФ оказались неэффективными. Это в стране объяснили устойчивостью российской экономики.

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Сюжет: Санкции
политика

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