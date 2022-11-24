В ГД РФ хотят внести законопроект о защите бизнеса за границей

Фото: Агентство "Москва"

Думские депутаты разработали законопроект, подразумевающий защиту имущественных прав российского бизнеса за границей. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на руководителя парламентского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова.

Депутат считает, что инициатива необходима в связи с выросшим риском для российских предпринимателей на фоне санкций.

"В случае враждебных действий собственников, препятствующих деятельности органов управления по реализации ряда корпоративных процедур, предполагается обеспечить возможность перераспределения полномочий и акций акционеров из недружественных стран", – поделился Гаврилов.

Депутат отметил, что в Госдуме обязательно проработают особенности использования института судебных решений в области ограничения прав собственников.

Ранее Владимир Путин разрешил правительству запретить проезд по России для фур из государств, которые ограничили международные грузоперевозки для российских компаний.

Зарубежные бренды могут потерять 800 млн долларов после ухода с рынка РФ – СМИ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!