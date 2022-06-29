Покинувшие рынок РФ компании возвращаются через третьи страны – РСПП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Многие компании, объявившие об уходе с российского рынка, продолжают работать в РФ под новыми именами или возвращаются через третьи страны. Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Красильников.

"Ушел, допустим, какой-то крупный бренд, но остались его субподрядчики, их российские "дочки", которые могут действовать вообще под совершенно иными названиями. Другие покидают Россию, но тут же возвращаются к нам через дружественные страны", – сказал он.

По словам вице-президента РСПП, действительно негативно может сказаться на российской экономике уход компаний, у которых в стране есть собственное производство. В качестве примера он привел IKEA и Renault, на чьих предприятиях работали десятки тысяч людей. Между тем у Adidas в РФ имеются только магазины, которые при этом бренду не принадлежат.

Как отметил Красильников, узнать точное количество ушедших из России и оставшихся на рынке компаний не представляется возможным из-за разной формы участия. Известно, что до событий последних месяцев в стране работало порядка 30 тысяч иностранных компаний.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

