Финский производитель лифтов и эскалаторов Kone объявил о продаже бизнеса в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Финская компания Kone, которая является одним из крупнейших производителей лифтов, подъемников и эскалаторов, продает свой бизнес в России руководству местного подразделения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

"Планы по передаче местных владений и операций обеспечат более устойчивое долгосрочное решение для сотрудников и клиентов", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что соглашение о покупке местным руководством подлежит утверждению соответствующими регулирующими органами в РФ и, как планируется, будет закрыто в четвертом квартале этого года. Затем предприятие будет работать под другим брендом.

Ранее стало известно, что компания IKEA намерена продать все четыре свои фабрики в стране. Также шведы планируют сократить штат розничных магазинов и непосредственно производств. При этом отмечалось, что речь идет не об уходе с рынка, а о сокращении масштабов бизнеса.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

