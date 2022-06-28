Финский производитель лифтов и эскалаторов Kone объявил о продаже бизнеса в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Финская компания Kone, которая является одним из крупнейших производителей лифтов, подъемников и эскалаторов, продает свой бизнес в России руководству местного подразделения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
"Планы по передаче местных владений и операций обеспечат более устойчивое долгосрочное решение для сотрудников и клиентов", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что соглашение о покупке местным руководством подлежит утверждению соответствующими регулирующими органами в РФ и, как планируется, будет закрыто в четвертом квартале этого года. Затем предприятие будет работать под другим брендом.
Ранее стало известно, что компания IKEA намерена продать все четыре свои фабрики в стране. Также шведы планируют сократить штат розничных магазинов и непосредственно производств. При этом отмечалось, что речь идет не об уходе с рынка, а о сокращении масштабов бизнеса.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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