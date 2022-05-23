Компания Starbucks заявила об уходе из РФ

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Американская сеть кофеен Starbucks приняла решение покинуть российский рынок, сообщается в пресс-релизе компании.

При этом компания будет оказывать 2 тысячам российских работников поддержку, которая предусматривает выплаты в течение полугода, а также помощь с трудоустройством.

В марте сообщалось, что Starbucks приостанавливает деятельность в России. По словам генерального директора компании Кевина Джонсона, лицензированный партнер согласился немедленно приостановить работу магазинов и оказывать поддержку партнерам в России, средства к существованию которых зависят от Starbucks.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

