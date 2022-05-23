Компания Levi Strauss & Co решила окончательно покинуть российский рынок – СМИ

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Американская сеть по продаже джинсовой одежды Levi Strauss & Co решила окончательно покинуть российский рынок, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
По данным издания, компания остановила поставки товаров и ищет покупателей на часть своих магазинов в России. Отмечается, якобы остатки планируется реализовать через другие площадки.
Среди потенциальных покупателей магазинов Levi’s в РФ – турецкая Fiba Holding A.S, которая развивает точки Gap, Marks & Spencer и Banana Republic. С Levi’s ведет переговоры еще один ретейлер, однако никаких принципиальных договоренностей пока не достигнуто.
Гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров считает, что из-за прекращенных поставок розничный бизнес Levi Strauss – это в основном портфель прав аренды, которые со временем могут продать даже дешевле. Глава ретейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько огласилась, что найти покупателя будет очень сложно. Бурмистров также считает, что партнеры Levi’s, работающие по франшизе, на этом фоне смогут наладить параллельный импорт Levi’s в страну.
В свою очередь эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская добавила, что работающие по франшизе магазины – это юридически независимые субъекты, и в сделку войти не могут. Она считает, что такие точки будут работать под брендом, пока не будет скорректирована политическая повестка для зарубежного бизнеса.
Директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева добавила, что уход одной конкретной сети вроде Levi’s не особо отразится на трафике торговых центров, однако массовый исход арендаторов станет ударом для сегмента.
Ранее стало известно, что магазины, принадлежавшие ретейлеру LPP Group, после продажи их китайскому консорциуму будут открываться в РФ под новыми вывесками. Речь идет о брендах Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay. Накануне ретейлер LPP Group сообщил, что магазины Reserved и House будут открыты в ближайшие выходные.
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