McDonald's объявил об уходе с российского рынка

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
McDonald's решил уйти с российского рынка. Компания уже начала продажу бизнеса в РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сети.
"После более чем 30 лет работы в стране корпорация McDonald's объявила о выходе с российского рынка", – говорится в сообщении.
Источник ТАСС уточнил, что McDonald's возобновит работу в России под новым брендом. Это может произойти в середине июня. При этом ожидается, что коллектив, сама сеть ресторанов и меню будут сохранены.
О закрытии всех 850 ресторанов в России McDonald's объявил в начале марта. Генеральный директор корпорации Крис Кемпчински заявил, что компания не может игнорировать бессмысленные человеческие страдания, происходящие на Украине. Тогда для российских сотрудников McDonald's решили сохранить зарплату.
Десятки человек выстроились в очередь в McDonald's на Ленинградском вокзале
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