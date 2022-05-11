McDonald's может заработать в России под другим брендом – СМИ

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Американская компания McDonald’s может возобновить деятельность в России под другим брендом, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники на продовольственном рынке.

"Компания намерена спасти уже вложенные в РФ средства, которые пошли на развитие сети ресторанов. Поэтому логично, что предприятие сейчас ищет способ, как именно это сделать", – отметил собеседник издания.

При этом окончательное решение еще не принято.

По мнению президента Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова, работа под новым брендом будет выгодна для компании, а ее франчайзинг-партнеры могут рассчитывать на сокращение суммы платежа за использование имени новой зарубежной компании.

В марте стало известно, что McDonald's временно закроет все 850 ресторанов, располагающихся в России.

Сообщалось, что убытки американской компании в результате приостановки работы в РФ и на Украине составили 127 миллионов долларов.

По данным компании, из них 27 миллионов долларов были направлены для оплаты аренды и услуг поставщиков, а также для зарплаты сотрудникам, еще 100 миллионов долларов были списаны как нереализованные запасы.