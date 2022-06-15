Шведская IKEA продаст все свои фабрики в РФ

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Шведская компания IKEA приняла решение о продаже всех четырех фабрик в России.

При этом компания планирует начать поиск новых владельцев для всех российских фабрик, которые располагаются в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.

Розничный бизнес IKEA в РФ пока приостановлен, в связи с чем будет сокращен штат сотрудников. Кроме того, уменьшится штат на собственных производствах, добавили в IKEA.

"За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем. Как следствие, группа компаний Inter IKEA и группа компаний Ingka приняли решение сократить масштаб бизнеса в России", – приводит заявление компании "Интерфакс".

В компании уточнили, что товары со складов будут распроданы сотрудникам и клиентам. Торговые центры "МЕГА" продолжат свою работу.

В марте стало известно, что IKEA приостанавливает продажи в России.

До этого компания приняла решение приостановить экспорт и импорт товаров в Россию и Белоруссию из-за ситуации на Украине. Компания также останавливает все производственные операции в России.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

