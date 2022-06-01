Отделы возврата в российских магазинах IKEA откроются 1 июня

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Отделы обмена и возврата в российских магазинах IKEA откроются в полдень 1 июня. Об этом сообщается на сайте компании.

"С 1 июня отделы обмена и возврата в наших магазинах начнут работать со вторника по субботу с 12:00 до 20:00. Центр поддержки клиентов работает каждый день с 08:00 до 21:00 по местному времени", – указано в сообщении.

Отмечается, что возврат денег будет осуществляться на банковские карты, а также на расчетные счета клиентов.

"По техническим причинам мы испытываем трудности с возвратом средств наличными", – пояснили в IKEA.

О приостановке продаж в России IKEA сообщила в марте 2022 года. Российские магазины компании закрылись 4 марта. Данное решение обусловлено нынешней ситуацией на Украине.

Изначально планировалось, что магазины не будут работать три месяца – до конца мая. Однако позднее приостановку деятельности продлили на неопределенный срок.

