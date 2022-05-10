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Экономика

13:22

IKEA продлила выплату зарплаты российским сотрудникам до августа

экономикамагазины

Фото: depositphotos/blinow61

Шведская компания IKEA продлила выплату зарплаты сотрудникам в России на три месяца, до августа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

"Мы продолжаем следить, анализировать, смотреть на то, что происходит, и будем принимать решения по мере продвижения", – говорится в сообщении.

В компании также подчеркнули, что продолжают соблюдать все санкции.

О приостановке продаж в России IKEA сообщила в марте 2022 года. Российские магазины компании закрылись 4 марта. Данное решение обусловлено нынешней ситуацией на Украине.

Ситуация в экономике осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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