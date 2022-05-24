Производители мебели заявили о рекордном за 20 лет спаде продаж

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Производители мебели из РФ наблюдают рекордный с 2000 года спад продаж по итогам почти полугода, заявил гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов.
"По итогам продаж за неполные 5 месяцев 2022 года мы уже продали мебель даже в финансовом выражении меньше, чем в 2021 году. Это впервые за историю производства с 2000 года", – приводит слова Иртуганова ТАСС.
По словам эксперта, средний рост цены производства мебели не превышает общее подорожание стоимости товаров и услуг.
В свою очередь, гендиректор "Первой мебельной фабрики" Александр Шестаков уточнил, что ожидается усиление падения продаж мебели с конца второго квартала.
Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров отмечал, что более 70% рынка мебели в России занято отечественными компаниями. По его словам, российская мебельная отрасль обладает достаточно высокой независимостью.
Экономическая ситуация в стране осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Россияне стали реже покупать мебель
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