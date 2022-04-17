В Великобритании подорожала мебель на фоне запрета на импорт древесины из РФ – СМИ

17 апреля, 23:23
Фото: depositphotos/auriso
В Великобритании на фоне запрета на импорт российской древесины произошло резкое подорожание мебели. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую газету The Guardian.
По словам руководителя компании Whitemeadow Яна Оскрофта, данная мера оказала давление на другие страны, экспортирующие древесину, в результате чего ее стоимость серьезно поднялась. Так, себестоимость производства одного дивана теперь обходится в среднем на 25% дороже, чем раньше.
Между тем глава ассоциации Британских производителей мебели Шон Холт отмечает, что совокупная стоимость мебели в отдельных случаях увеличилась вдвое. Подобное – не редкость, утверждает он, однако ситуацию усугубляет и рост цен на энергию. Ожидается, что ближайшие месяцы тенденция к удорожанию мебели сохранится.
8 апреля Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против России. Наряду с прочими мерами, он предусматривает эмбарго на поставки российского угля, древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и спиртных напитков, которое начнет действовать с августа 2022 года.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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