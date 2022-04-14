Эксперты рассказали, как изменятся цены на стройматериалы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Стоимость общестроительных материалов последовательно снижается. При этом некоторые товары дорожают, сообщает Life.ru.

Владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский рассказал, что сейчас древесина стоит 17 тысяч рублей за квадратный метр, а годом ранее она стоила более 20 тысяч рублей. Кроме того, отметил эксперт, готовое изделие из древесины, клееный брус, подешевело на 5%.

"В пересчете на чистое дерево стоимость материала упала на 20%. Это неминуемо приведет к снижению себестоимости строительства каркасных домов, простых деревянных дач и щитовых домиков. Так что в бюджетном сегменте построек не для постоянного проживания намечаются позитивные перемены", – сказал Лазовский.

Он добавил, что газобетонные блоки в среднем дорожают на 10%. По мнению Лазовского, это происходит из-за ограниченного числа отечественных поставщиков. Также сложно заменить отечественным производством инженерию, дорогие лаки и краски.

"Что же касается финишных, отделочных, конечных материалов и изделий, то они в основном поставляются из-за рубежа и зависят от стоимости валюты. Существует альтернативная продукция в иностранных государствах, не поддержавших санкции, но ее доля на рынке незначительна, что делает вполне вероятным дефицит и, как следствие, рост стоимости", – поведал руководитель проектов направления "Инжиниринг" группы компаний SRG Александр Курицын.

Он рассказал, что техническое обслуживание и стоимость поставки запчастей подорожают, так как основное оборудование для производства материалов импортное. При этом Курицын считает, что цена материалов будет зависеть и от принятых правительством РФ поддерживающих мер.

Специалист департамента стратегических исследований компании Total Research Николай Вавилов, в свою очередь, рассказал, что цены на некоторые материалы выросли на 30–50%. По его мнению, этот рост продолжится до тех пор, пока не будут решены логистические вопросы. Он добавил, что существенно может вырасти стоимость элитной сантехники, плитки, мраморных плит для отделки.

Ранее сообщалось, что магазины зафиксировали рост продаж российской и белорусской бытовой техники на 50–70% в марте. Источник рассказал, что эти бренды пользовались большим спросом наряду с китайскими торговыми марками из-за широкого ассортимента и доступных цен. В организации "Ситилинк" отметили, что магазины зафиксировали в феврале рост продаж в штуках на 81% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а в марте – на 60%.

