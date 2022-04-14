В Ростуризме допустили рост цен на размещение в туробъектах в РФ

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Рост стоимости размещения на российских курортах пока составляет от 3 до 10%, однако в дальнейшем цены могут вырасти в пределах инфляции, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова ТАСС.

"На пике сезона по мере приближения высокого курортного сезона – в июле, августе, сентябре – цены традиционно растут. Но мы рассчитываем, что рост будет незначительно выше инфляции либо ниже, либо в диапазоне инфляции", – сказала Догузова в ходе круглого стола в комитете Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

Она при этом подчеркнула, что предпосылок к повышению цен до 50% в настоящее время не наблюдается. По ее словам, в подавляющем большинстве российских курортных регионов отмечается стабильная ситуация.

"Роста либо нет, либо он выше инфляции в диапазоне где-то от 3–5 до 10%. Это если смотреть на текущую ситуацию", – добавила Догузова.

Ранее сообщалось, что Ростуризм совместно с ФАС России и Роспотребнадзором усилит контроль за ценами и качеством услуг на российских курортах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В ведомстве отметили, что повышенное внимание будет уделяться соответствию отелей заявленному уровню звезд международной классификации.