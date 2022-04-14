Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Рост стоимости размещения на российских курортах пока составляет от 3 до 10%, однако в дальнейшем цены могут вырасти в пределах инфляции, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова ТАСС.
"На пике сезона по мере приближения высокого курортного сезона – в июле, августе, сентябре – цены традиционно растут. Но мы рассчитываем, что рост будет незначительно выше инфляции либо ниже, либо в диапазоне инфляции", – сказала Догузова в ходе круглого стола в комитете Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.
Она при этом подчеркнула, что предпосылок к повышению цен до 50% в настоящее время не наблюдается. По ее словам, в подавляющем большинстве российских курортных регионов отмечается стабильная ситуация.
"Роста либо нет, либо он выше инфляции в диапазоне где-то от 3–5 до 10%. Это если смотреть на текущую ситуацию", – добавила Догузова.
Ранее сообщалось, что Ростуризм совместно с ФАС России и Роспотребнадзором усилит контроль за ценами и качеством услуг на российских курортах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В ведомстве отметили, что повышенное внимание будет уделяться соответствию отелей заявленному уровню звезд международной классификации.
В Ростуризме допустили рост цен на размещение в туробъектах в РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: