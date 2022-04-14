Эксперты рассказали, куда россияне отправятся в майские праздники

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Узбекистан стал самым популярным зарубежным туристическим направлением среди россиян на майские праздники, в эту страну оформляется порядка 20% всех бронирований туров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса "Туту.ру".

"На втором месте – Турция с 11,3% бронирований. Замыкает тройку востребованных зарубежных направлений Армения", – говорится в сообщении.

Также в десятку самых популярных стран для туристических поездок вошли Киргизия, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Израиль, Грузия и Греция. В целом число россиян, желающих провести майские праздники за рубежом, по сравнению с 2021 годом увеличилось в четыре раза.

По данным аналитиков, значительно большей популярностью пользуются туры по России. Так, внутренним направлениям отдают предпочтение 89% российских туристов.

"Больше всего перелетов запланировано в Москву и Санкт-Петербург, куда в сумме оформляется примерно каждый пятый билет", – отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что в майские праздники РЖД запустят временный туристический маршрут "Сказы Поволжья", в рамках которого путешественники смогут посетить значимые культурные и исторические объекты региона.

