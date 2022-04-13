РЖД запустят туристический маршрут по Поволжью в майские праздники

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В майские праздники РЖД запустят временный туристический маршрут "Сказы Поволжья", в рамках которого путешественники смогут посетить значимые культурные и исторические объекты региона. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале перевозчика.

"Специально на праздничные дни мая назначаем два рейса кругового туристического поезда "Сказы Поволжья": Москва – Йошкар-Ола – Свияжск – Москва. <...> За два дня туристы вдохновятся природой Поволжья, попробуют блюда местной кухни и увидят различные уникальные культурные и исторические объекты", – говорится в публикации.

Уточняется, что первый поезд отправится из Москвы 30 апреля и вернется 2 мая, а второй – 7 и 9 мая соответственно. За время поездки пассажиры смогут увидеть Царевококшайский кремль, музейный комплекс "Остров-град Свияжск" и другие достопримечательности.

Ранее стало известно, что Российские железные дороги зафиксируют сниженную стоимость билетов на "Сапсаны" на праздники 1 и 9 мая. Купить билет по сниженной цене можно до Санкт-Петербурга или Нижнего Новгорода. Продажа билетов уже открыта.

