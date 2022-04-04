РЖД получат земельный участок в ТиНАО для развития Киевского направления МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Холдинг "РЖД" получит в аренду земельный участок в ТиНАО для строительства третьего главного пути на участке Солнечная – Апрелевка Киевского направления Московской железной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Принято решение предоставить ОАО "РЖД" земельный участок в аренду сроком на 11 месяцев и 28 дней для размещения проектируемых объектов железнодорожной инфраструктуры и для реализации проекта "Развитие Киевского направления Московского железнодорожного узла для усиления пригородного пассажирского движения", – рассказала председатель комитета Анастасия Пятова.

Участок расположен в поселении Внуковском на неосвоенной территории между железной дорогой в сторону аэропорта Внуково и сельскохозяйственными угодьями вблизи Рассказовки.

Ранее стало известно, что столичные власти планируют построить соединительную линию между Киевским и Смоленским направлениями МЖД. Для этого компании "РЖД" передадут в аренду на 6 лет семь земельных участков общей площадью 2 тысячи квадратных метров.

