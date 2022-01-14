Соединительная линия появится между Киевским и Смоленским направлениями МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные власти планируют построить соединительную линию между Киевским и Смоленским направлениями Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 13 января 2022 года приняла решение о предоставлении земельных участков <...> для строительства соединительной ветви между Киевским и Смоленским направлениями", – говорится в сообщении.

По словам главы Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, для строительства железнодорожной линии и необходимой инфраструктуры компании РЖД передадут в аренду на шесть лет семь земельных участков общей площадью 2 тысячи квадратных метров. Она уточнила, что эти участки не обременены земельно-правовыми отношениями и свободны от капитальных объектов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что по итогам 2021 года в Москве появилось 12 новых станций метро, 8 городских вокзалов и свыше 90 километров новых дорог. Он добавил, что в советские времена в среднем строили по 2,6 станции за год, а в девяностые и нулевые годы строительство затормозилось. После распада СССР и до 2010 года в столичном метро за 19 лет появились 34 станции – в среднем 1,8 за год.