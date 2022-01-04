Собянин рассказал о планах по открытию 50–60 станций столичного метро в ближайшее время

17:43
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В ближайшие годы в Москве планируют открыть еще 50–60 станций метро. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Градоначальник рассказал, что в основном станции планируют открыть на трех новых линиях метро и БКЛ. Кроме того, в Москве хотят открыть и диаметры D3 и D4.
"В результате 95% москвичей будут жить рядом со станциями. Город станет доступнее для жителей всех районов", – подчеркнул Собянин.
Мэр Москвы отметил, что за последние 10 лет в столице открыли 100 новых станций метро и МЦК, а также запустили два диаметра МЦД.
Ранее Собянин рассказал, что по итогам ушедшего года в городе появилось 12 новых станций метро, 8 городских вокзалов и свыше 90 километров новых дорог. Он добавил, что в советские времена в среднем строили по 2,6 станции за год, а в девяностые и нулевые годы строительство "затормозилось". После распада СССР и до 2010 года в столичном метро за 19 лет появилось всего 34 станции – в среднем 1,8 за год.
Собянин рассказал о строительстве новых станций метро в Москве
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